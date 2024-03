A Polícia Civil concluiu nesta sexta-feira (22) a investigação sobre a morte de uma professora durante um roubo de veículo em Portão, no Vale do Sinos. Quatro pessoas – três homens e uma mulher – presas durante a apuração do crime foram indiciadas pelo latrocínio. Diná Hadres, 53 anos, estava com a filha dentro do próprio carro quando foi atingida por um tiro no fim da tarde de 11 de março. A morte da educadora causou comoção no município.