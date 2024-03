Era final de tarde de segunda-feira quando a professora Diná Hadres foi brutalmente assassinada, com dois tiros no peito. Ela, que estava aposentada após anos de dedicação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio José de Fraga, havia saído para buscar o marido ao final do expediente dele. Diná o aguardava no carro, junto à filha. Morreu atacada por dois criminosos que anunciaram um assalto. Ela pedindo por socorro e chamando pelo nome do companheiro.