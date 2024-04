Um dos acusados de matar o policial militar Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior, em 2019, Dejair Quadros de Almeida foi condenado pelo Tribunal do Júri, nesta quinta-feira (28), a 33 anos, dois meses e sete dias de prisão em regime fechado. O outro réu, Luis Vinicius Alvez Azeredo, foi absolvido. A sessão foi conduzida pela juíza Anna Alice da Rosa Schuh, da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.