No fim de fevereiro, a Polícia Civil descobriu dentro de um apartamento, em Novo Hamburgo, uma falsa delegacia. A suspeita é que a estrutura, com banner, camisetas e distintivo, fosse usada para aplicar golpes. Em março, em duas ações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram apreendidos uniformes policiais falsificados. Neste caso, a suspeita é que as facções criminosas estivessem usando as vestimentas para atacar e executar rivais.