Nos últimos cinco anos, as forças de segurança recuperaram, das mãos de criminosos, 11.520 veículos em Porto Alegre. O total representa 48% dos veículos roubados ou furtados no período, que soma 23.986. A localização e apreensão desses bens é possível graças ao investimento em tecnologia, por meio do cercamento eletrônico, ao trabalho ostensivo da polícia nas ruas e ao aprimoramento de investigações, conforme forças de segurança. Os dados foram compilados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-RS), a pedido de GZH.