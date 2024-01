Em um período de oito anos, Porto Alegre teve uma queda de 94% nos casos de roubos a transporte coletivo. Os dados foram revelados nesta sexta-feira (12) pela Prefeitura. A análise compara os índices de 2023 com os de 2016, ano de implementação do Fórum do Transporte Seguro e quando as ocorrências começaram a ser mapeadas.