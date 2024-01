A menos que exista alguma distorção estatística (e os boateiros vivem falando nisso), 2023 foi o melhor ano da segurança pública no Rio Grande do Sul, em mais de uma década. Foram registradas quedas nos números de homicídios, latrocínios (roubos com morte) e feminicídios. Desde 2010 não se viam tão poucos assassinatos e roubos seguidos de mortes.