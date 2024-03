A Polícia Civil investiga um homem suspeito de praticar estelionato fingindo ser delegado. Para dar andamento na investigação, as autoridades precisam da colaboração das vítimas. No dia 26 de fevereiro a Polícia Civil achou uma delegacia falsa na casa de um foragido, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Essa foi a terceira vez que a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) da cidade descobriu este tipo de cenário, com banner, camisetas e um distintivo que imitam os da polícia.