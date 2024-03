Pelo menos 16 pessoas denunciam terem sido lesadas após o fechamento de uma escola de gastronomia de Passo Fundo, no norte do Estado. Os alunos, que fizeram o pagamento dos cursos à vista, afirmam que não foram restituídos dos valores pagos pelas aulas. A unidade faz parte da franquia Chef Gourmet e encerrou as atividades em outubro de 2023 em Passo Fundo.