A um dia do início do período para enviar as declarações do Imposto de Renda 2024, na sexta-feira (15), há quem já esteja se organizando ou precisará de auxílio para enviar os documentos à Receita Federal. Em Passo Fundo, no norte do RS, um núcleo de ensino da Universidade de Passo Fundo (UPF) auxilia gratuitamente a pessoas físicas a fazer a declaração.