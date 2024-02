O governo federal mudou, em 6 de fevereiro, a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física. Com a alteração, o teto isenção da cobrança do imposto aumentou. Agora, a pessoa física com remuneração mensal de até R$ 2.824 mensal (dois salários mínimos) não terá mais de pagar o tributo, que é descontado no salário do trabalhador.