A um mês do prazo, 30% dos contribuintes declararam o imposto de renda em Passo Fundo

Contribuintes têm até 30 de maio para enviar as informações à Receita Federal. Marcello Casal Jr / Agencia Brasil

A um mês para o fim do prazo de envio da documentação do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), 24.175 mil contribuintes de Passo Fundo fizeram suas declarações até as 12h desta quarta-feira (30). O último dia é em 30 de maio.

O número de entregas representa 33% das 73 mil declarações esperadas para a cidade, como explica o auditor fiscal da Receita Federal em Passo Fundo Claudio Morello:

— São números semelhantes aos anos anteriores. Normalmente a entrega se intensifica nos últimos 15 dias.

Os contribuintes têm até as 23h59min de 30 de maio para enviar as informações à Receita Federal. O primeiro lote de restituições também inicia na data e vai até setembro. Confira o calendário de restituições:

Primeiro lote da restituição : 30 de maio

: 30 de maio Segundo lote : 30 de junho

: 30 de junho Terceiro lote : 31 de julho

: 31 de julho Quarto lote : 29 de agosto

: 29 de agosto Quinto e último lote: 30 de setembro.

Cerca de 60,3% dos documentos entregues utilizaram a opção da declaração pré-preenchida, liberada em 1º de abril. Para usá-la, é necessário ter conta gov.br nos níveis ouro ou prata.

No município, a Universidade de Passo Fundo (UPF) faz declarações gratuitas do IRPF. O serviço é realizado através do projeto de extensão Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios (NAF/Esan) todas as sextas-feiras (confira abaixo a documentação necessária).

O atendimento acontece presencialmente na sala de extensão da Esan, no prédio B4 da universidade. As declarações poderão ser feitas todas as sextas-feiras, das 14h às 17h30min e das 19h às 22h30min. O atendimento é realizado para contribuintes com renda anual de até R$ 45 mil.

Entre os contribuintes que devem declarar o imposto estão pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis (confira quem precisa declarar o Imposto de Renda abaixo).

Quem precisa declarar o Imposto de Renda

Contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024 , incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis

, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil no ano

Contribuintes que tiveram ganho de capital com vendas de bens ou direitos

Contribuintes que tinham posse ou propriedade de bens ou direitos em valor acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro de 2024

em 31 de dezembro de 2024 Contribuintes que realizaram operações na bolsa de valores acima de R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto

ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto Contribuintes que tiveram receita proveniente de atividade rural em valor acima de R$ 169.440,00

Contribuintes que auferiram rendimentos no Exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos (Lei nº 14.754/2023)

Contribuintes que atualizaram bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro de 2024 (Lei nº 14.973/2024)

Quem passou a morar no Brasil em 2024

Documentos necessários para realizar a declaração do imposto na UPF