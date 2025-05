Passo Fundo teve 600 vagas abertas em março e segue com saldo positivo de empregos em 2025

Município registrou 4.947 admissões e 4.338 desligamentos em março. Porthus Junior / Agencia RBS

No mês de março foram geradas 609 vagas formais de trabalho em Passo Fundo, no norte do Estado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), apresentados na tarde desta quarta-feira (30) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

No total foram 4.947 admissões e 4.338 desligamentos. O saldo de empregos representa uma queda de pouco mais de 31% quando comparado a fevereiro, que registrou 892 novas oportunidades. Porém, o número ainda permanece maior que janeiro, com 343.

O destaque segue sendo para o setor de serviços, com um saldo positivo de 431 empregos. Somente na área de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas o município abriu 323 novos postos de trabalho (confira lista completa abaixo).

Diferente de fevereiro, o segundo lugar com o maior saldo positivo foi o setor da indústria, com 113. No mês anterior, o comércio ficou à frente com 1.394 admissões e 1.248 desligamentos (saldo de 146).

O setor do agro, em contrapartida, recuperou o número de empregos formais chegado a um saldo positivo de 17. No último mês, foram 25 admissões e 25 demissões.

No Rio Grande do Sul, foram criados 8.960 empregos formais, resultado de 153.585 admissões e 144.625 desligamentos. Os números colocaram o Estado como o segundo melhor saldo de empregos formais da região Sul e o quarto maior saldo entre todas as unidades federativas.

Vagas de emprego por setor

serviços : 2.931 admissões e 2.500 demissões (saldo de 431)

: 2.931 admissões e 2.500 demissões (saldo de 431) indústria : 517 admissões e 404 desligamentos (saldo de 113)

: 517 admissões e 404 desligamentos (saldo de 113) construção civil : 217 admissões e 175 desligamentos (saldo de 42)

: 217 admissões e 175 desligamentos (saldo de 42) comércio : 1.246 admissões e 1.240 desligamentos (saldo de 6)

: 1.246 admissões e 1.240 desligamentos (saldo de 6) agropecuária: 36 admissões e 19 desligamentos (saldo de 17).

Geração de emprego nos primeiros três meses do ano