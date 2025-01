Incoerência ou capitulação?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou um atestado internacional de incoerência e de rendição ao patrulhamento ideológico da esquerda mais radical ao autorizar a presença da embaixadora Gilvânia de Oliveira na posse ilegítima do presidente Nicolás Maduro para o terceiro mandato consecutivo na Venezuela. Respaldado apenas por regimes autocráticos, o ditador venezuelano se impôs pela força e pela repressão aos opositores, depois de ter fraudado o resultado eleitoral de um pleito em que foi derrotado. Além dos Estados Unidos e das democracias da União Europeia, a maioria dos países sul-americanos optou por não reconhecer o novo governo de Maduro, mas o Brasil, depois de simular uma ruptura por não ter sido atendido na exigência dos boletins de votação, acabou legitimando o arbítrio – e fez isso no dia seguinte ao ato em defesa da democracia patrocinado pelo governo em Brasília.

Os desmandos de Nicolás Maduro já infelicitam a Venezuela por duas décadas. Respaldado por seu aparelho repressor e apoiado estrategicamente pela Rússia e pela China como parte da guerra fria com o Ocidente, o déspota venezuelano se encastelou no poder e tenta dar continuidade ao regime chavista – um anacronismo incompatível com os tempos atuais. Depois de 12 anos no comando do país, período de crises econômicas e perseguições políticas que provocaram o êxodo de mais de 7 milhões de venezuelanos – segundo estimativas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) -, o tirano assume seu terceiro mandato com a inexplicável chancela da diplomacia brasileira.

Trata-se de apoiar ou rejeitar uma ditadura, de reconhecer ou não um governo ilegítimo, de ficar ao lado de um ditador implacável ou da maioria do povo venezuelano

No momento em que o Brasil celebra a solidez de sua própria democracia, que também passou recentemente pelo sobressalto de um plano golpista fracassado, é muito frustrante ver uma diplomata brasileira na fila do beija-mão do vizinho ditador. Não é apenas uma questão de falta de transparência: Maduro vem intensificando a repressão aos seus opositores políticos. Mantém a ameaça de prisão sobre o rival Edmundo Gonzáles Urrutia – reconhecido por observadores internacionais como o verdadeiro vencedor da eleição presidencial – se ele pisar em solo venezuelano. Numa atitude farsesca, chegou mesmo a oferecer uma recompensa de US$ 100 mil para quem oferecesse informações sobre o paradeiro do opositor, quando era de conhecimento geral que ele circulava livremente por vários países em busca de apoio político.

