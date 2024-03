Em casa e na companhia da família, o soldado Jaison Soares Casani, 31 anos, se recupera do episódio mais traumático de sua trajetória dentro da Brigada Militar. No último dia 23, ele patrulhava ruas de Gravataí, junto de colegas brigadianos, quando foi baleado por um homem que o abordou. Foi o primeiro confronto enfrentado pelo PM, que levou quatro tiros e sobreviveu. Quase uma semana depois, ele ainda sente dores pelo corpo e anda com ajuda de uma muleta, mas afirma estar bem e se diz feliz com a repercussão do caso, que "mostra a importância do trabalho" da instituição.