O roubo de um veículo acabou em um prejuízo de mais de R$ 100 mil em um bairro nobre de Porto Alegre. A vítima da ação foi uma mulher que trabalha com venda de joias e teve um mostruário, com peças de ouro, levado junto com seu carro. Mantida em poder dos criminosos por alguns minutos, ela também foi obrigada a fazer transferências bancárias para os assaltantes. O caso ocorreu em janeiro, praticado por dois homens, que seriam irmãos, segundo a Polícia Civil. A dupla é alvo de operação nesta quarta-feira (27), na Capital.