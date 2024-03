O nível de extorsão e de ameaças a que foi submetido um homem de 48 anos em um caso de estelionato o levou tirar a própria vida. O caso aconteceu em maio de 2023, com um gaúcho que residia em Caiapônia, no Estado de Goiás. O homem foi vítima do golpe dos nudes, aplicado por uma quadrilha do Rio Grande do Sul que teria também praticado o crime em outros Estados. Nesta segunda-feira (25), o grupo foi alvo de uma operação policial.