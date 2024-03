Há uma semana, a Polícia Civil divulgou a apreensão de um armamento de guerra, que estaria nas mãos de uma facção no Estado. Um lançador de foguetes antitanque, capaz de derrubar aeronaves e abater veículos, foi descoberto escondido no quintal de uma casa, em Lajeado, no Vale do Taquari, que seria usada como depósito da organização criminosa. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue tentando rastrear a origem da arma.