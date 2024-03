Após pedido de vista do ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal (STF) interrompeu o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Na tarde desta quarta-feira (6), votaram os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, ambos contrários ao Recurso Extraordinário (RE) 635.659, que trata do tema.