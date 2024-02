A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou quase meia tonelada de maconha dentro de barris de chope. A apreensão foi realizada na sexta-feira (23) em Lajeado, no Vale do Taquari. O condutor do caminhão com o qual era transportada a droga foi preso em flagrante. A carga de entorpecentes, segundo a polícia, tinha como destino a Região Metropolitana.