Recebeu alta do Hospital Geral de Novo Hamburgo no final da tarde desta sexta-feira (23), o bebê de 11 meses que foi jogado pela janela do carro pelo pai no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (22) e a mãe da criança, de 25 anos, que também foi arremessada, segue hospitalizada.