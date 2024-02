O corpo de José Carlos Lopes de Andrade foi velado neste sábado (24) na capela Ipê Roxo, no Memorial São Martinho, em Santa Maria, na região central do Estado. Após a cerimônia de despedida, ele foi enterrado no Cemitério Ecumênico. O idoso de 71 anos foi atacado e morto com golpes de faca no centro da cidade no final da tarde de quinta-feira (22).