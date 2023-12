O Rio Grande do Sul fechou novembro com redução em indicadores como os homicídios e os feminicídios, que são os assassinatos de mulheres em contexto de gênero. Outros crimes, como os roubos de veículos, também apresentam queda no comparativo com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.