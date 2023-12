Diagnóstico do Tribunal de Contas do Estado (TCE), divulgado nesta segunda-feira (4), sobre o envolvimento dos municípios na prevenção e combate à violência apontou que assumir essa posição ainda é uma realidade distante para a maioria das cidades gaúchas. A preocupação com a gestão nesta área ainda é considerada ausente em boa parte das prefeituras. Num desdobramento desse mapa, a instituição apontou uma série de orientações com possíveis caminhos para ampliar as políticas de segurança pública.