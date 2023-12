A Delegacia de Roubo e Furtos de Veículos (DRV), do Departamento de Investigações Criminais (Deic), deflagrou, na manhã desta segunda-feira (4), operação com o objetivo de desarticular grupos criminosos que praticam roubo de veículos. Práticas incluem invasão de residências e comércios, com ameaças, extorsão e violência sobre as vítimas.