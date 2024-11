Pela terceira vez na temporada, Fluminense e Sesc-RJ Flamengo entraram em quadra para a disputa do Fla-Flu de vôlei feminino e o Tricolor voltou a vencer o adversário. Na sexta-feira (15), no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, a equipe das Laranjeiras repetiu os resultados do Campeonato Carioca e venceu por 3 a 1, parciais de 25/18, 16/25, 25/21 e 25/16, após uma hora e 59 minutos de partida.