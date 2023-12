A Brigada Militar vai ampliar o efetivo para atuar em São Leopoldo, no Vale do Sinos, durante o Ano-Novo. A medida será adotada para evitar a repetição de cenas como as que ocorreram na véspera do Natal (24), quando grupos se reuniram em vias públicas para disputar rachas — corridas ilegais — e realizar manobras perigosas, principalmente com o uso de motos. Câmeras chegaram a flagrar um motociclista vestido de Papai Noel participando dos atos.