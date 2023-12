Um motociclista de 23 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após acidente no início da manhã desta segunda-feira (25), no km 140 da BR-116, em Caxias do Sul, próximo à empresa Tomé S.A. O condutor de uma CB300R foi atendido por volta de 7h15min pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no trecho que fica no bairro Ana Rech. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teve lesões graves e morreu a caminho do hospital.