A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Brigada Militar (BM) autuaram mais de 40 motoristas por participarem de rachas na véspera de Natal, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Imagens de câmeras de videomonitoramento registraram as ações em diferentes pontos da cidade. Em um dos locais, um homem vestido de Papai Noel aparece fazendo manobras com uma moto.