Um motorista quebrou a cancela de um pedágio na BR-290, em Gravataí, e agrediu um funcionário da concessionária na manhã de sábado (23). De acordo com o relato de uma pessoa que estava no carro de trás e gravou a agressão, o motorista teria se irritado com a demora para ser atendido e jogou o carro contra a cancela, quebrando o equipamento.