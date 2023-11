Uma investigação da Polícia Civil busca apontar o impacto do repasse de informações por parte de uma estagiária do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ) – atualmente removida do cargo – a traficantes em Porto Alegre. A ex-estagiária de 26 anos foi presa de forma preventiva há uma semana, durante a Operação Heres, da Polícia Civil. Além dela, cinco suspeitos de integrarem uma facção criminosa foram detidos. Outra mulher, apontada como uma das lideranças do grupo, está foragida após escapar da polícia no Rio de Janeiro.