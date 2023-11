Surgiram novidades no caso em que autoridades do governo, do Legislativo e do Judiciário federais receberam a mulher de um líder do Comando Vermelho (CV, facção criminosa com atuação nacional). Luciane Barbosa Farias esteve em visita ao Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a deputados no primeiro semestre deste ano, mesmo sendo casada com Clemilson dos Santos Farias, o "Tio Patinhas", um assaltante de bancos no Amazonas condenado a quase 30 anos de reclusão.