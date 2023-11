A mulher de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas realizou duas visitas ao Ministério da Justiça neste ano. Luciane Barbosa Farias esteve em audiências com dois secretários e dois diretores da pasta em um período de três meses. O ministério afirma que não foi possível detectar a presença nos eventos, pois ela integrava uma comitiva (confira a nota abaixo). As informações são do Estadão.