Em nova queda, o registro de estelionatos no Rio Grande do Sul caiu em 16% na comparação entre o mês de outubro deste ano e o do ano passado. Foram 6.534 ocorrências contabilizadas no último mês, contra 7.784 no mesmo período em 2022. Ainda assim, outubro deste ano teve 210 casos registrados por dia no RS, um número "considerável", conforme a Polícia Civil. Os dados foram divulgados neste mês, no balanço mensal da Secretaria da Segurança Pública do RS (SSP-RS).