O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) apura um novo método que estaria sendo utilizado por traficantes de entorpecentes no Rio Grande do Sul. Trata-se da coloração de cocaína para uma apresentação diferenciada aos consumidores. A intenção seria associar a ideia de qualidade superior da droga e atribuir um valor mais elevado no tráfico aos consumidores. Estimativa da Polícia Civil é de que preço poderia triplicar.