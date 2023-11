A Justiça definiu que irão a júri os dois acusados de espancar e matar o adolescente Haderson Júnior Martins Floriano, 17 anos, na orla do Guaíba, em Porto Alegre, em 2019. A decisão foi assinada nesta sexta-feira (17), pela juíza de Direito Lourdes Helena Pacheco da Silva, da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca da Capital.