Conhecido como o tipo de tumor que mais mata mulheres no Brasil, o câncer de mama segue representando um desafio para a medicina. A estimativa atual é de que o número de novos diagnósticos a cada ano corresponda a um Maracanã praticamente lotado – o estádio é o maior do país, com capacidade para 78,8 mil pessoas. Para aumentar as chances de cura e a qualidade de vida dessas pacientes, a oncologia tem apostado em novas tecnologias que ajudam a aprimorar o diagnóstico e o tratamento da doença.