Saúde e espiritualidade: métodos de bem-estar podem ser aliados dos tratamentos médicos

Alheia ao vai e vem de profissionais de saúde, macas e cadeiras de rodas pelos corredores, a tranquilidade predomina em uma sala no oitavo andar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). As pessoas dentro dela praticamente não se movem e o silêncio é quase absoluto – ouve-se o apito do elevador do lado de fora, o tique-taque do relógio na parede e as vozes suaves das professoras. Um aviso na porta pede a colaboração: “Estamos meditando. Por favor, não interrompa”.