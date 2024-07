Após projeto-piloto em Caxias, atividades de atenção plena e meditação são expandidas para outras 30 escolas do Estado

Após um projeto-piloto realizado no ano passado na Escola Estadual de Ensino Médio Melvin Jones, no bairro Planalto de Caxias do Sul, as atividades de atenção plena e meditação serão expandidas para todas as 30 Coordenadorias Regionais da Educação (CREs) do Rio Grande do Sul. Essa iniciativa é uma parceria da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) com a ONG Mente Viva, de Gramado. As aplicações, que têm foco na aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial dos alunos, devem começar em 12 de agosto e seguirem por 12 semanas ininterruptas.