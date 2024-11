Um homem, identificado como Juares Maciel dos Santos, de 53 anos, morreu em um acidente no fim da manhã desta quinta-feira (21), na RS-122, em Antônio Prado. Ele dirigia um caminhão-caçamba que colidiu na traseira de outro caminhão que estava parado sobre a via, no quilômetro 108, próximo à Tenda Zulian. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o trecho estava no sistema "pare e siga" em razão de manutenção na pista.