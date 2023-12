Aulas, trabalhos, provas e dias agitados. Essa é uma rotina bastante comum em todo ano letivo. Mas um grupo de alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Melvin Jones, localizada no bairro Planalto, em Caxias do Sul, tem encarado esse momento de uma maneira diferente. Estudantes do quinto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio estão participando de um projeto-piloto da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) com foco nas ações de atenção plena, principalmente a meditação.