Com prejuízos de R$ 13 milhões apenas nas hortaliças em virtude das chuvas que atingem Caxias do Sul desde meados de julho, produtores rurais enfrentam dificuldades para recuperar plantações inteiras que foram perdidas. Por consequência, os itens estão em baixa nas prateleiras do comércio e os preços estão aumentando gradativamente. Somando todas as áreas, de acordo com o levantamento da Emater/RS e Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), os temporais provocaram prejuízos estimados em R$ 30 milhões no município.