A Rua Bortolo Zani, uma das principais vias de acesso ao bairro Bela Vista, em Caxias do Sul, recebeu nesta segunda-feira (11) os primeiros trabalhos para a implantação de uma rótula no cruzamento com a Rua Luiz Scopel. O objetivo é que o investimento em infraestrutura melhore as condições de tráfego na entrada e saída do bairro, com aumento na capacidade da via e que ajude a reduzir os engarrafamentos. O valor da obra está orçado em cerca de R$ 400 mil e a previsão de conclusão é fevereiro de 2024.