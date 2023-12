Foi protocolado nesta segunda-feira (11), na Câmara de Vereadores, o projeto de lei que cria o Selo de Qualidade do Bauru de Caxias do Sul. A iniciativa é de autoria do vereador Ricardo Zanchin. A proposta considera bauru de Caxias o prato elaborado a partir da utilização de carne bovina de filé mignon ou coxão mole, presunto, queijo lanche novo, tomate, sal e molho verde.