Na esperança de um futuro com mais consciência no trânsito, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está rodando o país com o projeto Conexão Dnit, que busca conscientizar alunos de escolas públicas e privadas sobre educação para o trânsito. Pela primeira vez, o projeto chegou a Caxias do Sul nesta terça-feira (14), na comunidade da Escola Estadual de Ensino Médio Melvin Jones, no bairro Planalto.