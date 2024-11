A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) divulgou, nesta segunda-feira (18), os finalistas do Salão ARP 2024. A distinção reconhece os destaques do mercado da comunicação no Rio Grande do Sul com o tradicional Troféu Estrela. A cerimônia de premiação ocorrerá na noite de 5 de dezembro, na Casa NTX, em Porto Alegre.