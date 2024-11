A Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa Brasil percorrerá as ruas de Caxias do Sul e Farroupilha nesta sexta-feira (22). Com a temática Desperte o Papai Noel que há em Você, os caminhões desfilarão por 85 cidades de sete Estados brasileiros, exibindo mensagens natalinas, com o objetivo de lembrar que todos têm o poder de resgatar e fortalecer a magia do Natal.