Dia da Mulher: em vídeo, moradoras de Caxias do Sul contam o que esperam da data

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, foi oficializado em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU), como uma forma de dar visibilidade a uma luta contra as desigualdades e discriminação de gênero em todo mundo.

Naquele período, as reivindicações já eram por melhores condições de trabalho e para que seus salários fossem equiparados aos dos homens. Atualmente, a luta segue nesta mesma linha, além de buscar respeito nos espaços de trabalho, nas ruas e até mesmo dentro da própria casa, para que não sejam vítimas da violência ou do preconceito.

Para marcar a data, o Pioneiro ouviu algumas moradoras de Caxias do Sul para entender o que elas esperam do 8 de março. Confira no vídeo.