70% dos servidores da  prefeitura de Caxias do Sul são mulheres

Curso Liderança Feminina é uma das ações do Município que aborda as questões relacionadas à presença da mulher nos diversos espaços de trabalho

A secretaria Municipal da Educação (Smed) se destaca, com 86% de sua equipe composta por servidoras. Mesmo ao considerar os dados sem a Smed, as mulheres ainda representam 53% do total de servidores. De acordo com informações da Secretaria de Administração, Tecnologia e Inovação (Smati), esses números têm se mantido estáveis nos últimos cinco anos.