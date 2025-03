Desfile do Carnaval bloqueia ruas de Caxias do Sul

Em decorrência do desfile do Carnaval, estão previstos bloqueios na Rua Plácido de Castro, no bairro Exposição, em Caxias do Sul. Nesta sexta-feira (7) já há bloqueio junto aos cruzamentos com as ruas Vereador Mário Pezzi e Treze de Maio. O cruzamento da Plácido de Castro e Pedro Tomasi conta com um bloqueio parcial.